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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi17 Eylül 2019 Salı 09:11 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 09:16
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınakların vurulduğu hava harekatında, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2019
Kaynak: TRT Haber