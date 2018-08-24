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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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