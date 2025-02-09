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Gündem
TRT Haber 09.02.2025 11:42

Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

"Güçlüyüz, kararlıyız. Irak’ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor."

 

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