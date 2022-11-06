Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 22:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit oldu, 3 asker de yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı duyuruldu.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.
November 6, 2022
Etiketler: Şehit
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