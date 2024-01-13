Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 32 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğunu ve Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 23'e yükseldiğini bildirdi.

Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Böylece, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 32'ye yükseldi.

29 hedefin vurulduğu operasyondan görüntüler

Öte yandan bakanlık, 29 hedefin dün gece Hava Kuvvetleri tarafından başarılı şekilde imha edildiği operasyondan görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefin dün gece Hava Kuvvetlerimiz tarafından başarılı şekilde imha edildiği operasyondan görüntüler…" ifadesi kullanıldı.