Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 14:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak kuzeyinde PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait 5 adet el bombası, 7 adet RPG-7 mühimmatı ile 2 bin 500 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi."
Irak kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait 5 adet el bombası, 7 adet RPG-7 mühimmatı ile 2.500 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı ele geçirildi.https://t.co/I3qRf4PVyD#MSB #TSK pic.twitter.com/WatXqLzZor— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 17, 2021
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