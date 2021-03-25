Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 21:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İntranazal aşının Faz 1 çalışmaları yakında başlayacak
[Fotoğraf: AA ]
Sağlık Bakanı Koca, "İntranazal Covid aşısının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu, dünyadaki ilk İntranazal Covid aşısı olacak" dedi.
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