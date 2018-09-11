Feridun Sinirlioğlu: Çatışmasızlık bölgeleri korunmalı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine toplandı. Toplantıda söz alan İngiltere BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Wall Street Journal’da (WSJ) yayımlanan makalesindeki uyarılara tamamen katıldıklarını, aynı kaygıları taşıdıklarını söyledi.

Pierce, “Rusya ve İran’ı bizimle çalışmaya çağırıyoruz.” dedi.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Halley ise, İdlib’de kimyasal silah kullanılırsa güçlü cevap vereceklerini ve uyarılarının arkasında olduklarını söyledi.

Haley, “Esed’in Suriye halkının geleceğini çalmasına izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Rusya, İran ve Esed rejiminin siyasi çözümle ilgilenmediğini öne süren Haley, "Rusya ,İran ve Esed rejimi siyasi çözümle ilgilenmiyor. Türkiye bunu geçen hafta öğrendi, İdlib'de ateşkes istedi ama Rusya ve İran, Türkiye'nin bu teklifini kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

"Çatışmasızlık bölgeleri korunmalı"

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, rejimin kara ve hava saldırılarında kimyasal ya da konvansiyonel silah kullanmasının fark etmediğini, ayrım yapılmaması gerektiğini söyledi.

Sinirlioğlu, “Milyonlarca sivilin hayatının korunması uluslararası toplumun sorumluluğudur. Tahran zirvesinde de belirtmiştik tekrar ediyoruz çatışmasızlık bölgeleri korunmalı.” diye konuştu.

Suriye’de askeri sonuç olamayacağını belirten Sinirlioğlu, İdlib’deki durumun siyasi sürecin geleceğini de etkileyeceğini ifade ederek, “Türkiye olarak yanı başımızdaki şiddetin sona ermesi için çok çalıştık.” dedi.

Kaynak: TRT Haber