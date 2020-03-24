Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İnfaz yasası Meclis gündeminde
AK Parti heyeti infaz düzenlemesini görüşmek üzere CHP heyetiyle TBMM'de buluştu.
İnfaz düzenlemesinde son viraja girildi. AK Parti'nin siyasi partilerden destek arayışları sürüyor. MHP ile görüşen AK Parti kurmayları bugün de CHP ve İyi Parti ile görüşecek.
AK Parti ilk olarak cuma günü MHP'nin kapısını çalmıştı. İki parti temsilcileri infaz düzenlemesine ilişkin görüş ve önerilerini masaya yatırdı.
AK Parti bugün ilk olarak saat 10.00 sıralarında CHP temsilcileri ile bir araya geldi. AK Parti kurmayları saat 13.00'te de İyi Parti'nin kapısını çalacak.
Etiketler: son dakika infaz düzenlemesi meclis AK Parti CHPSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 10:22
Son Haberler
- 11:22
- 11:21
- 11:20
- 11:18
- 11:17
Sıradaki Haber
TBMM'de termal kamera uygulamasına başlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz