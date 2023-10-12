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Gündem
AA 12.10.2023 09:47

IMEI kaydı kullanıcı hesabıyla yapılacak: Telefonlar tekrar kaydedilebilecek

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI numaralarının kayıt işlemleri, ithalatçı veya imalatçı için tahsis edilen kullanıcı hesabıyla yapılacak.

IMEI kaydı kullanıcı hesabıyla yapılacak: Telefonlar tekrar kaydedilebilecek
[Fotoğraf: DepoPhoto]

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, IMEI numaralarının kayıtlarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Kişilerin bilgisi dışında kopyalanan veya seri numarası kullanılan cep telefonlarının durumu geçen yıl çıkarılan kanunla düzenlenmişti.

Tebliğe göre, ithal veya imal edilen ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI numaralarının kayıt işlemleri, ithalatçı veya imalatçı için tahsis edilen kullanıcı hesabıyla yapılacak. Bu hesabın oluşturulması talebi, temsile yetkili olan ve yetkisi sicil tasdiknamesinde belirtilen kişi tarafından BTK'nin sağladığı elektronik ortamda ve elektronik imzalı gerçekleştirilecek.

Söz konusu talep, bilgi veya belgelerin ilgili merciler tarafından elektronik ortamda doğrulanması sonrasında kurum tarafından uygun bulunması halinde ithalatçı veya imalatçıya kullanıcı hesabı tahsis edilecek.

Tekrar kayıt yapılabilecek

Kurumun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) kayıtlı iken son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz bir yıl veya 1 Ocak 2024'ten önce kesintisiz 7 yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı gerekçesiyle IMEI numarası "siyah liste"ye alınan cihazlara ilişkin de düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, cihazın son kullanıcısının kurum kayıtlarıyla uyuşmaması, ithalatçısının/imalatçısının tasfiyesi veya terkin edilmiş olması durumunda, kullanıcı ilgili bilgi ve belgelerle cihazın tekrar kayıtlı hale getirilmesi için başvuruda bulunabilecek.

Başvurunun kontrollerden geçmesi halinde ilgili IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek, eşleştirilmiş "beyaz liste"ye alınacak.

Tebliğ 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

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