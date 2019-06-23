İstanbullular, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağını kaldırmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı.

DETAYLI SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sonuçların gelmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Millet İttifakı İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu açıklama yapıyor. https://t.co/yppoSPPtgw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 23, 2019

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Öncelikle bugünkü 23 Haziranda yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabii ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun.

Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerime minnet duygularımı iletiyorum. Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz ve Türkiye'yi yakın coğrafyadaki bazı ülkelere benzetme gayretinde olan dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz. Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız, teşekkürler İstanbullu hemşehrilerim."

Kaynak: AA, TRT Haber