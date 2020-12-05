Türkiye'nin, İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün teslim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Türkiye'nin havacılık motorlarında lider şirketi TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), 35 yıllık teknik birikimi, sahip olduğu altyapı ve kalifiye iş gücüyle hem ulusal hem de uluslararası projelerde hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katılımıyla gerçekleştirilen törende ilk yerli helikopter motoru canlı yayında çalıştırılarak test edildi.

İlk milli helikopter motoru TEİ-TS1400

1660 beygire kadar güç üretme kapasitesine sahip TEİ-TS1400 motorunun üretiminde de imalat ve malzeme teknolojileri alanlarında TEI pek çok ilke imza attı. Türkiye'de ilk tek kristal türbin kanadı üretimini gerçekleştiren şirket, ilk kez nikel ve titanyum alaşımları için havacılık kalitesinde dövme teknolojisi geliştirdi. TS1400'ün tüm testleri de milli imkanlarla geliştirilen milli bremzelerde gerçekleştirildi.