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Gündem
TRT Haber 20.01.2024 08:22

İlk Türk astronot uzayda: Kapsülün 12.27'de kenetlenmesi bekleniyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve ve 3 takım arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru ilerliyor. Kapsülün TSİ 12.27'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor. Alper Gezeravcı, uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak.

İlk Türk astronot uzayda: Kapsülün 12.27'de kenetlenmesi bekleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile ilgili gelişmeleri paylaştı.

Kacır, "Bugün öğle vakti saat 12.27'de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tarihi anın, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarda ve bilim merkezlerinde yaşanacağına işaret eden Kacır, herkesin bu anları "http://axiom.space/live" internet adresi üzerinden de takip edilebileceğini kaydetti.

Kacır, "Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda 'kenetlenmeye' hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu heyecanla takip edildi
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu heyecanla takip edildi

Gezeravcı ve takım arkadaşları çok sayıda bilimsel deney yapacak

Alper Gezeravcı, süreç boyunca uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak.

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek.

İlk Türk astronot Gezeravcı'dan kalemle yer çekimi testi
İlk Türk astronot Gezeravcı'dan kalemle yer çekimi testi

Astoronotlar zaman zaman Dünya'ya bağlanıp uzayda yaşadıklarını anlatacak

Alper Gezeravcı, zaman zaman uzay üssünden dünyaya seslenecek, uzaydaki deneyimlerini aktaracak.

Görevin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak.

Kapsül, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek.

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