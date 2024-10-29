İlk 'GÖKBEY' Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim ediliyor

Törende konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, şunları kaydetti;

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Lakin sevincimiz buruk, kalbimiz hüzünlü. Zira tam 6 gün önce, yine bu saatlerde şirketimize yapılmış olan hain saldırı, terör saldırısı sonucunda çalışma arkadaşlarımız Hasan Hüseyin Cambaz, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan'ı şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza Allah'tan şifalar diliyorum. Saldırının ilk anından itibaren, Aziz milletimizin emaneti olan TUSAŞ'ımızı korumak için canını ortaya koyan şirketimiz güvenlik çalışanları ve emniyet güçlerimize hepinizin huzurlarında tekrar teşekkür ediyorum.

"Hainlere inat üretmeye devam ettik"

Yaşadığımız bu hain saldırı Cumhurbaşkanımızın bizlere gösterdiği milli savunma sanayii vizyonunun, milli teknoloji hamlesinin ve TUSAŞ'ımızın önemini bir kere daha gözler önüne sermiştir. Güçlü bir Türkiye'nin oyunlarını bozacağını bilen karanlık odaklar, terörü kullanarak bizleri korkutacağı, yürüyüşümüzü zayıflatacağı zannına kapılmış olabilirler. Tam aksine bizler yaptıklarımızın öneminin farkındalığıyla, bir gün dahi ara vermeden, olayın ertesi sabahı masalarımızın ve tezgahlarımızın başına yer alarak hainlere inat üretmeye devam ettik. Daha çok üretmeye devam edeceğiz. Allah'ın izni, arkamızdaki güçlü irade ve milli teknolojinin öneminin bilinciyle daha çok çalışacağız, daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız.

"GÖKBEY rüştünü ispatlamıştır"

Bugün günlerden GÖKBEY. ATAK helikopterinden kazanılmış bilgi ve tecrübeyle Türk mühendis ve teknisyenlerimiz tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen 6 ton sınıfı hafif maksat helikopterimiz GÖKBEY, bugüne kadar 4 prototip ile toplam 1500 saatin üzerinde uçuş yaparak kalifikasyon testlerini tamamlamış ve rüştünü ispatlamıştır. Askeri ve sivil alanda yüksek taşıma kapasitesi ve alternatif konfigürasyon seçenekleriyle geniş bir kullanım yelpazesi olan GÖKBEY; taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde icra edebilecek kabiliyettedir.

İlk olarak Jandarma Genel Komutanlığımıza yaptığımız bu 3 helikopter teslimatından sonra 20 adet GÖKBEY'imizi de önümüzdeki yıldan itibaren başlayarak Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve Kuvvet Komutanlıklarımıza teslim edeceğiz. 2026 yılında ise 3 adet hava ambulans GÖKBEY'imizi de Sağlık Bakanlığımıza teslim etmiş olacağız. Envanterimizde yer alması, referansını kullanarak GÖKBEY'imizi ihraç etme çalışmalarına da hız verecek, arkamızda sizden aldığımız güçlü destek ve kazandığımız tecrübelerle üretimi ayda 4 helikoptere ve toplam sayısında 500 helikopterin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Ayrıca, ilk deneme uçuşunu 19 Nisan 2023'te yaptığımız yerli ve milli turboşaft motorumuz TS1400 ile 2027'nin ilk yarısından itibaren Gökbey'imizin teslimatlarına devam edeceğiz.

Bu tarihi ana şahitlik etmek için daha fazla vaktinizi almadan sözlerime son verirken hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet, tüm gazilerimize minnetle anıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Savunma Sanayi Başkanlığımızın destekleriyle yaptığımız çalışmaların somut neticesi olan bu teslimatın, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum.

Ayrıntılar gelecek...