İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Birlikte Türkiye'yiz" sloganıyla başlatılan kampanyada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yaralarını sarmak için ortaya konulan mücadeleye ve yapılan çalışmalara dikkat çekiliyor, asrın felaketi karşısında devletin ve milletin topyekun ortaya koyduğu dayanışmanın önemi vurgulanıyor.

Kampanya kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca bir kamu spotu da yayımlandı. Depremin büyüklüğü, arama kurtarma çalışmaları, yardım faaliyetleri, devletin, STK'lerin ve gönüllülerin dayanışma görüntülerinin paylaşıldığı kamu spotunda, şu ifadelere yer verildi:

"En zor günümüzde omuz omuza verdik. Ben, sen yok, biz varız dedik. Beraber ağladık, beraber güldük. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Ülkemize olan sevdamız ile yaşadık biz. Sarıp sarmalayan sıcacık bir yuvayız biz. Kalbimize yazmışız, ay ve yıldızı. Biz yüzyıllarız, binyıllarız, yarınlarız. Biz Türkiye'yiz."

En zor günümüzde omuz omuza verdik.

Ben, sen yok, biz varız dedik.⁰ Beraber ağladık, beraber güldük.

Umudumuzu hiç kaybetmedik.



Biz yüzyıllarız, bin yıllarız, yarınlarız.

Biz Türkiye’yiz. ????????



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan… pic.twitter.com/DPj0Wgodkf — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 23, 2023

"Dayanışma ruhunu daha da güçlendireceğiz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde, 6 Şubat'ta, 14 milyon insanı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük bir yıkıma ve acıya yol açtığını belirtti.

Asrın felaketinin ilk anından itibaren devletin ve milletin tek yürek hareket ettiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün kurum ve kuruluşlarımız, arama kurtarma ve yardım çalışmaları için bölgede seferber oldu. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin tarifi imkansız acılarını azaltmak, yaralarını sarmak ve felaketin yıkıcı sonuçlarıyla cesaret ve kararlılıkla mücadele etmek amacıyla devletimiz ve milletimiz bütün dünyaya örnek olan asrın dayanışmasını gösterdi.

Ortaya konulan bu dayanışma ruhunu daha da güçlendireceğiz. Türkiye'nin bu acı günleri geride bırakarak, yaralarını sarmak, vatandaşlarımızı bir an önce konutlarına kavuşturmak, bölgeyi yeniden inşa ve ihya etmek için biz de var gücümüzle gece gündüz demeden çalışacağız."