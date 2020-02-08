Haber Giriş: Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajda kullandığı ifadeleri en sert biçimde kınadığını açıkladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajdaki ifadelere tepki gösterdi.
Altun, "Bu tür açıklamalar, ancak Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebilir. Türk milleti, Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika Fahrettin Altun AkıncıSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 18:17
Sıradaki Haber
AK Parti'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz