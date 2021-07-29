"Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitim Programı”nın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.

“Türk Konseyi Medya Koordinasyon Komitesi” 1. Toplantısı, İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenleniyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Bu etkinliğin Türk dili konuşan ülkeler ve dünyanın dört bir yanındaki soydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Türk Konseyi ortak tarih, kültür, dil, din ve kökene sahip ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları daha da kuvvetlendiriyor. Konsey’in bugün uluslararası arenada önemli bir platform haline gelmesi hepimizi gururlandırıyor. Ülkelerimiz arasındaki dayanışma ve iş birliğini bütün alanlarda olduğu gibi iletişim alanında da derinleştirmeye gayret ediyoruz.

-Bugün dünyanın her yerinde olduğu gibi Türk dünyasının da karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlar arasında sistematik dezenformasyon ve yalan terörü bulunuyor. Türkiye olarak dezenformasyonla mücadalede önemli mesafe katettik. Hala almamız gereken önemli bir yol var. İletişim alanında da diğer alanlarda olduğu gibi tüm insanlık için hakikat mücadelesinde ön safta yer almayı sürdürüyoruz. Attığımız her adımda gerçeğe hizmet etmek bizim için esastır. Vatandaşlarımızı yalan haberden korumak için gerekenleri yapıyoruz.

-(Ecem Güçlük olayı) Yapılan paylaşımların başka birine ait olduğunu tespit ettik. Sosyal medyadaki bu yalan terörüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

-Amacımız sosyal medyadaki dezenformasyonların her türlü belasını bertaraf etmek.

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