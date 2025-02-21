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Gündem
TRT Haber 21.02.2025 20:55

İletişim Başkanı Altun: Kayıt dışı siyasete izin veririz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yassıada Yargısı rezaletinden beslenenlerin, “12 Eylül” ve “28 Şubat” yargı sefaletinden medet umanların yargı bağımsızlığından söz etmeleri, darbe yasalarına duydukları özlemin dışa vurmasıdır" dedi.

İletişim Başkanı Altun: Kayıt dışı siyasete izin veririz
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde bağımsız yargıyı hedef alanların, savcı ve hakimleri hedef gösterenlerin, mahkemeleri töhmet altında bırakanların söz birliğiyle örgütlü bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldıklarını belirtti.

Fahrettin Altun, "Yassıada yargısı rezaletinden beslenenlerin, 12 Eylül ve 28 Şubat yargı sefaletinden medet umanların yargı bağımsızlığından söz etmeleri, darbe yasalarına duydukları özlemin dışa vurmasıdır. Amaçları yargı bağımsızlığı değil, bağımsızlığı hedef alarak yargıyı baskı altına almaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kimse bilincimizi ve direncimizi test etmeye kalkmasın"

Darbe dönemlerinde vesayetçilerin yargıya verdiği brifingleri alkışlayanların, psikolojik harekat merkezlerinde hazırlanan söylemlerle sivil iradeyi hedef alanların, özgürlükleri rafa kaldırıp milleti kafese alan yasakları onaylayanların bugün bağımsız yargıdan söz ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasını, "organize kötülüğü ve illegaliteyi meşrulaştırmaya çalışmak" olarak nitelendiren Altun, şunları kaydetti:

"Herkes iyi bilsin ki bu ülkede ne illegaliteyi olağanlaştırmaya ne de kayıt dışı siyasete izin veririz. Kayıt dışı siyaset beklentisi ve vesayet özlemi içerisinde olup Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saldırılmasına da göz yummayız. Bilgiye dayalı tartışmalar ve etik kurallar çerçevesinde yürütülen siyasi mücadelelere saygımız sınırsızdır. Hakaret, iftira, dezenformasyon ve manipülasyonlarla gündem oluşturmaya çalışıp demokratik değerlerin aşınması için mücadele edenlere ise toleransımız sıfırdır. Manipülatif stratejilere karşı bilincimiz açık, direncimiz yerindedir. Kimse bilincimizi ve direncimizi test etmeye kalkmasın."

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