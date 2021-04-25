Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 11:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun: 1915'in gerçeklerini nerede ve ne zaman isterseniz tartışmaya hazırız
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "1915 olaylarının ardındaki gerçek gizlenemez. Gerçek, ancak bilim, tarih, hukuk, diyalog ve tartışmalarla açıklanabilir. 1915'in gerçeklerini nerede ve ne zaman isterseniz tartışmaya hazırız" dedi.
Tarihi bir skandala imza atan ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamış ve tepkilere neden olmuştu.
"1915 olaylarının ardındaki gerçek gizlenemez"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:
"1915 olaylarının ardındaki gerçek gizlenemez. Gerçek, ancak bilim, tarih, hukuk, diyalog ve tartışmalarla açıklanabilir. Her zaman; dün, bugün ve yarın. 1915'in gerçeklerini nerede ve ne zaman isterseniz tartışmaya hazırız."
Etiketler: Fahrettin Altun ABD Joe Biden
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