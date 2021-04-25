Tarihi bir skandala imza atan ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamış ve tepkilere neden olmuştu.

"1915 olaylarının ardındaki gerçek gizlenemez"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"1915 olaylarının ardındaki gerçek gizlenemez. Gerçek, ancak bilim, tarih, hukuk, diyalog ve tartışmalarla açıklanabilir. Her zaman; dün, bugün ve yarın. 1915'in gerçeklerini nerede ve ne zaman isterseniz tartışmaya hazırız."