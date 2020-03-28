İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, il idare kurullarında, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması görüşülecek.

Ayrıca bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst düzeyde riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarının sağlanmasına yönelik konular ele alınacak.

İl pandemi kurullarının toplantılarında, 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izolasyon ve iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlanacak.

Alınan bu kararlar valilerce vakit kaybetmeksizin uygulamaya geçirilecek.