Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İkna edilen PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Adana'da 2014'te PKK'nın dağ kadrosuna katılan örgüt mensubu, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın ortak çalışmaları sonucu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan A.T.'nin teslim olması için ikna süreci başlatıldı.
Örgüt mensubu A.T., ikna sürecinde yapılan görüşmeler sonucu Silopi Hudut Takımı Kapılı Karakolu'na teslim oldu.
A.T., adli işlemler için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
Etiketler: PKK/KCK Terörle Mücadele
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