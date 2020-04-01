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İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarını bakanlık yapacak
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarının bakanlık tarafından yapılacağını açıkladı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 13:13
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