Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı feshedilerek, yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu.

#SONDAKİKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.https://t.co/Xb2KQTJ73S pic.twitter.com/76HlEFivFR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 20, 2021

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.

Kararla birlikte Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki bakanlık sayısı 16'dan 17'ye çıktı.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki bakanlık sayısı 16'dan 17'ye çıktı. Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı.https://t.co/Xb2KQTJ73S pic.twitter.com/SCpWtfh7Z2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 20, 2021

Ayrıntılar geliyor...

