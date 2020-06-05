Operasyonlarla ilgili ilk açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Teröristlerle birlikte 2 M-16 tüfeği, 60 M-16 fişeği, 8 şarjör, 2 el bombası, 1 şemsiye, 1 palaska, 1 şarjörlük, 1 telsiz ve 1 pil bloğu ele geçirildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/730W7SMcB2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 5, 2020

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

İkinci açıklama ise Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) twitter hesabından yapıldı. Irak kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.