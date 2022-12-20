Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 18:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İki 'Koca Yusuf' Türkiye'ye dönüyor
[Fotograf: AA]
MSB, Ukrayna'da bulunan iki adet A400M kargo uçağının Kayseri'ye intikale başladığını açıkladı.
Açıklamayı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.
Bakanlık açıklamasında, "İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika
Son Haberler
- 18:30
- 18:21
- 18:28
- 18:05
- 17:55
Sıradaki Haber
Ergün Atalay: Asgari ücret teklifimiz 9 bin lira
Yükleniyor lütfen bekleyiniz