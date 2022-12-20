Açıklamayı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır" ifadelerine yer verdi.