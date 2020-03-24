İhsan amcanın sosyal medyada yayınlanan görüntüleri büyük tepki toplamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu görüntülere Twitter hesabından tepki göstermişti.

65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır