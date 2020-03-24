Yaşlı vatandaşı videoya çeken kişi yakalandı
Dün yaşlı bir vatandaşın sosyal medyada yayınlanan görüntüleri tüm Türkiye'den tepki topladı. İçişleri Bakanlığı harekete geçti, videoyu çeken kişi hakkında işlem başlatıldı.
İhsan amcanın sosyal medyada yayınlanan görüntüleri büyük tepki toplamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu görüntülere Twitter hesabından tepki göstermişti.
65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 23, 2020
İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, M.T.E isimli kişinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı belirtildi.
M.T.E'nin videoya çektiği İhsan amca, Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.
Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar
Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sn @suleymansoylu ile telefonda görüştürdü.
Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik pic.twitter.com/WhC7ZcQ9fT
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