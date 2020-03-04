Suriye'deki katliamlarda baş rolde Esed rejiminin uçakları vardı. Sivil hedeflere bombalar yağdırdılar. Binlerce masum, o uçakların saldırılarında can verdi. Askerimize yönelik saldırıların ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri hedefine rejim uçaklarını aldı. Hava sahası kapalı olmasına rağmen Bahar Kalkanı Harekatı'nda 3 rejim uçağı düşürüldü.

Türk savaş pilotları Suriye rejimine, ilk günden beri korku salıyor. İdlib'de önce 1 Mart'ta uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak sınır hattından F-16'larla vuruldu. 2 gün sonra da bir F-16'mız Esed güçlerine ait L-39 tipi savaş uçağını düşürdü.

[İhbar Kontrol Uçağı - Fotoğraf: AA]

Uçaklar sınırdan geçmeden tam isabetle vurdu

Havadan ihbar ve kontrol uçağı, rejime ait uçakların yerini kalkış yapar yapmaz tespit etti. İşlenmiş radar verileri F-16'lara aktarıldı. F-16'lar sınıra yaklaşarak hedefe odaklandı. Uzun menzilli havadan havaya füzelerini gönderdi, rejimin uçakları tam isabetle vuruldu.

"Caydırıcı bir nitelik taşıyor"

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, rejim uçaklarının TSK tarafından düşürülmesinin rejime etkisini değerlendirdi.

Bundan sonra İdlib üzerinde rejimin yapacağı uçuşlara yönelik caydırıcı bir nitelik taşıdığını söyleyen Pirinççi, "Her ne kadar İdlib üzerindeki hava sahasını aktif olarak kullanamıyor olsak da o civarda uçan rejim hava unsurlarına ait kapsamlı bir şekilde saldırı yapma kapasitesine sahip olduğumuzu bizzat uygulamalı şekilde göstermiş oluyoruz." dedi.

Rejim uçakları bir bir vuruldukça Esed güçlerinde panik yaşandı. Harekatta yapılan bu hamle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü bir kez daha gösterdi.

F-16' lar ise Suriye rejimine vurulan Bahar Kalkanı darbesinde etkin rol oynamaya devam edecek.