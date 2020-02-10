İdlib'de rejim güçleri bir kez daha gözlem noktalarına saldırdı.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırıda 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını açıkladı.

"Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiştir"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek şunları söyledi:

"Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.

Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır.



Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir."

Erdoğan Akar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.