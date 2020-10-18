Hıfzıssıhha kurullarında, COVID-19'la mücadelede "takip", "denetim" ve "uyarı" ekseninde mevcut durum analiz edilerek denetimler değerlendirilecek.

Genelgeye göre, 19 Ekim Pazartesi'den itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere, ülke genelinde Kovid-19'a yönelik denetim yapılacak.

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