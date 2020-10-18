Haber Giriş: Kaynak: AA
İçişleri'nden yeni genelge: 48 saat içerisinde Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Koronavirüs Salgını" konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak.
Hıfzıssıhha kurullarında, COVID-19'la mücadelede "takip", "denetim" ve "uyarı" ekseninde mevcut durum analiz edilerek denetimler değerlendirilecek.
Genelgeye göre, 19 Ekim Pazartesi'den itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere, ülke genelinde Kovid-19'a yönelik denetim yapılacak.
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Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 13:09
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