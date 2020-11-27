Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 19:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanlığından yeni koronavirüs genelgesi
Koronavirüs salgınında yaşanan artış nedeniyle, derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler tekrar ertelendi.
İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs salgınında yaşanan artış nedeniyle, derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 3 ay süreyle tekrar ertelendiğini açıkladı.
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