İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, genelgede, 10 Mayıs Pazar gününe denk gelen Anneler Günü unutulmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 08 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00’a kadar açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri istisna olarak belirlenen iş yerleri hariç olmak üzere market, bakkal, manav dahil tüm iş yerleri kapalı olacak.

Valiliklere gönderilen Genelgede, yeni tip koronavaris tedbirleri kapsamında 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi.

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