Haber Giriş: Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığından koronavirüs tedbirleri için ek genelge
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile Büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birliklerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi istendi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 09:21
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