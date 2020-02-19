Elazığ depreminin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.

Bölgeye yapılan yardımlar devam ederken, bazı yayın organlarından yapılan haberlere İçişleri Bakanlığından tepki geldi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından, "Gazetecilik çarpıtma değildir" başlığı ile bir paylaşımda bulundu.

"Sizi tenkit ediyoruz, yayın politikanızı eleştiriyoruz" denilen paylaşımda, "Bir gün iyiliğe, bir gün AFAD'a işiniz düşebilir" ifadelerine yer verildi.

Deprem bölgesine yapılan yardımlar açıklandı

Paylaşımda, depremin olduğu ilk günden bugüne kadar yapılan yardımların rakamları da verildi.

Depremzedelere bugüne kadar, 60 çadır, 121 yatak, 700 battaniye, 196 ısıtıcı ve soba, 400 gıda kolisi verildi.

Ayrıca, 180 gıda kartı, 50 koli meyve suyu, süt ve kek, 1250 torba odun, 300 yastık, 5 litrelik 450 adet de su depremzedelere ulaştırıldı.

12 bin 500 kilogram kömür dağıtılan deprem bölgesinde, 70 çocuğa da mont ayakkabı ve iç giyim malzemesi gönderildi.

Ayrıca Kızılay tarafından her gün, sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün yemek dağıtıldı.

