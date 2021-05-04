İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık konferans salonunda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenliyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın konuşmasından satır başları:

Koronavirüs tedbirleri

Salgın ile mücadele kapsamında 2021 yılı nisan ayında valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirilmiş, ayrıca 73 bin 650 ihbar ve şikâyet üzerine kontrolller yapılmıştır.

Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan 6 milyon 385 bin çalışma muafiyet izin belgesi düzenlenmiştir.

115 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 nisan ayında kırsal alanda 9’u büyük, 34’ü orta çaplı olmak üzere 9 bin 341 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 418 operasyon yapılmıştır.

Nisan ayında toplam 8 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 115 terörist, 16’sı ölü, 2’si yaralı, 72’si sağ, 25’i teslim olarak etkisiz hale getirilmiştir. etkisiz hale getirilen teröristlerden 66’sı PKK/KCK, 49’u ise DEAŞ terör örgütü mensubudur.

Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 527 şüpheli gözaltına alınmış, 448 kişi tutuklanmıştır.

2021 yılı Nisan ayında İstanbul Otogarı'nda bombalı eylem girişimi dahil olmak üzere toplam 25 terör eylemi engellendi.

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