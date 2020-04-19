Haber Giriş: Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlaması 24.00'te sona erecek
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının daha önce de kamuoyuna açıklandığı üzere bu gece saat 24.00'te sona ereceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ve Zonguldak'taki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız yüksek oranda uyum göstermiştir."
"Sokağa çıkma kısıtlaması kuralını ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem gerçekleştirilmiştir."
"Salgınla mücadelede en önemli unsur sosyal mesafe ve izolasyon. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ederiz."
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 22:02
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