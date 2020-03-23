İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal medyada son bir hafta içerisinde terör örgütü propagandası yapan halkı kin, nefret, korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayınlayarak algı operasyonu ve provakatif koronavirüs paylaşımı yapan toplam 1748 hesap hakkında çalışma yapıldığı belirtildi. Tespit edilen bu hesapların genelinin başta FETÖ olmak üzere PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tespit edilen hesaplar arasında son dönemde dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda insanın ölümüne sebep olan, Türkiye’de de görülen koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili olarak; algı ve provokasyon amacıyla gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yaymak suretiyle kamuoyunu endişeye düşürmeye, toplumu korku ve paniğe sevk etmeye, kişi ya da kurumları toplum nezdinde hedef göstermeye yönelik 316 hesap tespit edildi."

Koronavirüs ile alakalı paylaşım yapan 316 hesabın içerisinde başta FETÖ olmak üzere de diğer terör örgütlerine müzahir şahıslarının paylaşımlarının da bulunduğu belirlendi.

Bu bağlamda anılan paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı ifade edildi.