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Bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

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Etiketler: terörist, operasyonlar, İçişleri Bakanlığı
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