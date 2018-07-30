İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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Bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi
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