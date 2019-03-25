İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un moderatörlüğünü yaptığı Basın Kartı programında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Türkiye'nin geleceği bölgesel anlamda da çok önemli. Terörle uğraşıyoruz, 94 tane belediyeyi görevden aldık. Güneydoğu'daki belediyeleri terörden arındırdık.

-Bütün operasyonlar dahil 2015 yılında toplam bin 282 silahlı saldırı olmuş, 2018'de bu rakam 592'ye düşmüş. 2015'te mayın ve EYP'li saldırı 113 iken 2018'de 6'ya düşmüş.

-PKK'ya yakın isimler milletin vekili olmaz. Doğu ve Güneydoğu'yu terörden arındırdık, etkin bir mücadele verdik.

-Yaya ölümlerini yüzde 47 düşürdük. Son 3 ayın ölüm ortalamasında geçen yıla oranla yüzde 38 düşüş var.

-Terör yuvası Kandil'in arkasında birçok ülke var. HDP yöneticileri cahilce açıklamalar yapıyor.

-Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini değiştirdi. Güneydoğu'nun gençleri artık geleceğe umut besliyor.

-PKK dinsiz bir örgüttür, bölgeyi dinsizleştirmeye çalışıyor. Kadın meselesini öne almasında annelere ulaşarak, çocuklara da sirayet ederek onların geleceklerine iletmesine engellemeye çalışıyor. Biz bunlarla safha safha mücadele ediyoruz. PKK aynı zamanda cinsellik üzerine kurulmuş bir örgüt.

-40 yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu işliyorlar. Terörü bitirirsiniz, ama önemli olan zihniyeti kurtarmak. Bizim tek hedefimiz gelecek nesilleri kurtarmaktır. Biz bu işin sonuna geldik, biz onlara karşı kazanmadık, Avrupa'ya Amerika'ya karşı kazandık, biz onların ne yaptığını bilmiyor muyuz?

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