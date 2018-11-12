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İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD'ye tepki: Güya bizimle dalga geçiyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin PKK elebaşları hakkındaki kararı ile ilgili, "Güya bizle dalga geçiyorlar." dedi.

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İçişleri Bakanı Soyludan ABDye tepki: Güya bizimle dalga geçiyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyon Kocatepe Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Bakan Soylu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki 'senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil' biz de bunu yiyeceğiz."

Stratejik ortağımız, bizle beraber, 3 tane teröristi listesine alırken, arka cephede, Suriye Irak cephesinde, PKK ile beraber 'petrolün yüzde 25'i benim olacak, yüzde 75'i senin olacak' hesabını yapanlardır. Bu bir iki yüzlülüktür, bu samimiyetsizliktir. Bu kadar açık ve nettir. Nerede, hangi gün, kimle yaptığı da bilgimiz dahilindedir. Türkiye, eski Türkiye değildir. Türkiye'yi eski Türkiye olarak niteleyenler yanılmaktadır ve yanıldıklarını da anlamaktadırlar.

Kaynak: AA

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