Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
Haber Giriş:
Elazığ'da meydana gelen, Malatya'dan da hissedilen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
Şu ana kadar Malatya'da 5, Elazığ'da 13 kişi hayatını kaybetti. Malatya'da göçük altında kimse yok, Elazığ'da 30 kişi aranıyor. Sosyal medyada panik havası oluşturanlar hakkında tahkikat yapacağız.
Malatya'da 5 spor tesisi, 15 okul, 2 kütüphane, 7 pansiyon ve tüm kamu misafirhaneleri depremden etkilenen vatandaşların hizmetine açıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 01:38