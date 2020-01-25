İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Şu ana kadar Malatya'da 5, Elazığ'da 13 kişi hayatını kaybetti. Malatya'da göçük altında kimse yok, Elazığ'da 30 kişi aranıyor. Sosyal medyada panik havası oluşturanlar hakkında tahkikat yapacağız.

Malatya'da 5 spor tesisi, 15 okul, 2 kütüphane, 7 pansiyon ve tüm kamu misafirhaneleri depremden etkilenen vatandaşların hizmetine açıldı.

Ayrıntılar geliyor...