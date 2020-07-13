Haber Giriş: Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, Rize'ye gidiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bölgeye gidiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rize'ye gidecek Soylu ve Yazıcı, incelemelerde bulunacak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 22:35
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