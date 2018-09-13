İçişleri Bakanı Soylu: PKK’nın Karadeniz Bölgesi’ne açılım stratejisini çökerttik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da düzenlenen Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu toplantısında bölge illerinin valileri ve güvenlik bürokrasisi temsilcileri ile bir araya geldi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, PKK’nın Karadeniz Bölgesi’ne açılım stratejisinin sadece terör faaliyeti bağlamında düşünülürse hata edileceğini söyledi.

Soylu, “Burada kaçakçılık yollarının Karadeniz'e kaydırılması ve bu yolların kontrol edilebilmesinin altyapısını kurmaya, böylece kaybettikleri finansman kaynaklarını geri kazanmaya da çalışıyorlar. Jandarmamız ve polisimizle bu yapılanmayı çok şükür henüz başlamadan çökerttik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA