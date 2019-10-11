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İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile DEAŞ'ı üst üste koyar, bir kalemde süpürürüz11 Ekim 2019 Cuma 15:47 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 15:55
İçişleri Bakanı Soylu, "Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz." dedi.
"Bizi, DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin, bir terör örgütünü başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştırmanıza fırsat vermeyeceğiz."
"Barış Pınarı Harekatı'na yönelik hakaret içeren 500'e yakın sosyal medya hesabı incelendi, 121 kişi gözaltına alındı."
Ayrıntılar geliyor...