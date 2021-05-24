İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te katıldığı bir programda organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin konuştu.

Soylu, "Bu olaylar başlayınca şunu söyleyebilirdim; bir organize suçlunun yıllarca Türkiye'de herkesin bildiği, tanıdığı ve hayatının nereden geldiği, ne olduğu belli olan birisinin 'Bu iddialarının ve iftiralarının hepsi saçmadır, bunlarla ilgili hiç muhatap değiliz, bunu doğru bulmuyoruz' deyip bu meselede kenarda durabilirdim. Dikkat ederseniz birinci ve ikinci videoda zaten şahsımla alakalı da bir şey yok ve ben o zaman devreye girdim. Bir kirli plan, yani şöyle bir şey görmedim, her türlü sapkınlığın içinde olan bir kişinin söylediği ipe sapa gelmez sözler olarak görmedim. Baktım ki bir eleman bir spikerlik yapıyor ve bir sözcülük ortaya koyuyor. İddiaları ve iftiraları tamamen boş olsa da devleti hedef alıyor, Türkiye'ye güya kendi adına tırnak içinde söylüyorum bir vesayet ortaya koymaya çalışıyor, neredeyse herkese ipiniz elimde diyor ve bir sessizlik hakim." dedi.

Bakan Soylu, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasıyla ilgili de "İhbarla, ruhsatsız tabanca sebebiyle alındı. (Kutlu Adalı cinayeti) Tam da bunun için alınması lazım. Bugün, alınması için emniyete yazı yazdırdım." ifadelerini kullandı.