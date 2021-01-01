Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüşmesinden sonra, Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvat mevkidaşı Davor Bozinovic ile telefonda görüştü.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Soylu, meydana gelen deprem nedeniyle Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Hırvatistan’ın yaralarını sarmak için gereken her türlü desteğin verileceğini aktardı.

Bu kapsamda Soylu, ilk etapta AFAD tarafından Hırvatistan'a 100 konteyner, 500 çadır, 500 ısıtıcı, 3 bin 360 battaniye ve 2 bin yatak gönderileceğini söyledi.

AFAD ve jandarmadan 50 personel Hırvatistan'a gidecek

Ayrıca çadırların kurulumu için AFAD ve jandarmadan 50 personelin Hırvatistan’a gideceği bilgisini veren Soylu, ekip ve malzemelerin bugün yola çıkacağını kaydetti.