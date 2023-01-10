İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de katıldığı bir programda 2'si gri kategoride 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı, operasyonun detaylarını paylaştı:

"Biz burada rahat ve huzur dolu ortamda konuşuyorsak, şehit olanlarımıza, gazi olanlarımıza, bugün mücadele edenlere minnet ve şükran borçluyuz. 30 Nisan 2022 tarihinde İsmail Can Akdeniz, bizim kahramanımız şehit oluyor. Onun arkadaşı var, yine teğmen. Aslında görev yılı bu sene doluyor. Yani geçtiğimiz temmuz ayında doğu görevini bırakıp dönmesi lazım. Kafasında bir tek şey var, ‘arkadaşımın intikamını almam lazım’. Bütün operasyonlara katılıyor. Bugün günlerden 10 Ocak… Türkiye’nin dağlarında Aralık, Ocak, Şubat aylarında operasyon yapmak eskiden adet değildi. Biz Aralık ayında 11 terörist etkisiz hale getirdik, 2 terörist teslim oldu. Bu ay da Gabar Dağı’nda teğmenimizin katıldığı, rahmetli İsmail’imizin intikamını alacağını kendisine yemin ettiği, eşi hamile olan ve 10 gün sonra çocuğunu doğuracak olan teğmenimiz bugün sıcak çatışmaya giriyor ve timiyle beraber 4 teröristi etkisiz hale getiriyor. 2 metreden… Mağarayı tespit ediyorlar, ikisi gri kategoride olan 4 terörist… Gabar Dağı’nda 7 terörist vardı. 4’ü gitti, şimdi 3 kaldı. Cudi Dağı tertemiz. Bu kahramanlara el bombası atıyorlar, şarapnelle sırtı yaralanıyor. Allah'a şükür ilk müdahale yapıldı, herhangi bir problem söz konusu değil. GATA’ya getireceğiz. 2 yaralımız oldu. 4 terörist de etkisiz hale getirilmiş oldu. Türkiye böyle kahraman bir mücadeleyi yürütüyor."