İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "31 vatandaşımız Elazığ'da hayatını kaybetti, 4 vatandaşımız da Malatya Doğanyol'da yaşamını yitirdi. Göçük altında toplam 45 vatandaşımızı sağ olarak çıkardık. 4 büyüklüğün üzerinde 20 adet artçı deprem meydana geldi. O saatten bu yana 678 artçı deprem meydana geldi. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Sürsürü'de 6 vatandaşımız enkaz altında." dedi.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir. Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık.

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