İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle depreme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"AFAD, afet yönetiminin kalbi"

Türkiye'nin afet planlarını geliştirdiğini ve kapasitesini çok yükselttiğini söyleyen Soylu, AFAD'ın önemini şu sözlerle anlattı:

"AFAD, Türkiye için çok önemli olarak nitelendirebileceğimiz bir kurum. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında ne yapılması gerektiği konusunda vatandaşlarımızı bilgilendiriyorlar. AFAD, afet yönetiminin kalbi. Tüm kurumlarımız burada saha operasyonlarını yapıyorlar, hem lojistiği yönetiyorlar, hem de ihtiyaçları belirleyip sahayı koordine etmeye çalışıyorlar. Afet yönetimiyle ilgili tüm organizasyonu AFAD sağlıyor."

"Depreme karşı her an hazırlıklı olunmalı"

Türkiye'nin deprem gerçeği ile her zaman karşı karşıya olduğunu belirten Soylu, depreme karşı her an hazırlıklı olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Deprem gerçeğiyle her zaman karşı karşıyayız ve buna her zaman hazırlıklı olmalıyız. https://t.co/m40xFMD0Cu pic.twitter.com/MvjxvNNHSf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 3, 2021

2021'in Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini hatırlatan Soylu, afet sistemi yönetimini yeniden organize ettiklerini ve bu yıl da 81 ilin tamamında afete karşı risk azaltma planlarının gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

"Depremin ilk 6 saati çok önemli"

Deprem sonrasında ilk 6 saatin önemine vurgu yapan Soylu, yapılması gerekenleri şu sözlerle anlattı:

"Biz depremin ilk 6 saatini iyi yönetmeliyiz. Deprem için en temel sonuçlardan birisi de yangınlardır. Elektrik şalterlerinin indirilmesi, doğal gaz vanalarının kapatılması çok önemli. AFAD çantası alınarak evden sakin ve hızlı adımlarla çıkılması gerekir. Bizim en temel problemlerimizden biri de trafiğin tıkanması. Vatandaşlar yolların açık kalmasına özen göstermeli. Telefon konuşması da çok önemli bir konu. Görüşmeler internet üzerinden yapılmalı."

"AFAD uygulaması deprem anında vatandaşı yönlendirecek"

"AFAD" ismiyle yeni bir uygulama geliştirildiğini açıklayan Soylu, uygulamanın deprem anında vatandaşı yönlendireceği bilgisini de paylaştı. "AFAD" uygulamasının yüzde 80'inin tamamlandığını ve birkaç ay içinde uygulamanın hizmete sunulacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: AFAD uygulaması deprem anında vatandaşı yönlendirecek.https://t.co/m40xFMD0Cu pic.twitter.com/5MOHW8BkfK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 3, 2021

'Binaların çoğu depreme dayanıklı hale getirildi'

1999 depreminden sonra yapıların birçoğunun depreme dayanıklı hale getirildiğini aktaran Soylu, "Kentsel dönüşüm çalışmaları da süratli bir şekilde devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kentsel dönüşüm çalışmaları süratle devam ediyor. 1999'dan sonra yapı stokumuzdaki kalitemiz önemli bir noktada, depreme dayanıklı hale geldi. https://t.co/m40xFMD0Cu pic.twitter.com/3XERiirFwV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 3, 2021

"İletişimin kesilmemesi için yeni sistemler hazırladık"

Soylu sözlerini şöyle tamamladı:

"Nasıl bir depremle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Depreme her an hazırlıklı olmalıyız. Bizim tedbirlerimizi almamız gerekir. İletişimin kesilmemesi için yeni sistemler hazırladık. Teknolojik imkanlarla depreme hazırlıklıyız."