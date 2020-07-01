Bakan Soylu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Hayatını kaybedenlerin sayısı 6 oldu. Teknenin içinde 55-60 kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı. Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı.

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