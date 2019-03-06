İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA Editör Masası'nda gündeme dair soruları cevaplıyor. https://t.co/nGjDXDXgWi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mart 2019

İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu, güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlıdır. Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesidir" dedi.

"Türkiye'ye 4,5 yılı zehir zindan ederler"

Bakan Soylu, "31 Mart'ta zayıf çıkarsak, HDP'nin de PKK'nın talimatlarının da bulunduğu ittifak, Türkiye'ye 4,5 yılı zehir zindan eder. 24 Haziran'da HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP'dir ve Kılıçdaroğlu'dur. Bunun sorumluluğu bu dünyada da öteki dünyada da onlardadır." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Bizim yaptığımız tespitlerde, Millet İttifakı'na HDP her yönüyle destek veriyor." diye konuştu.

Bakan Soylu, "94 belediye başkanı teröre karıştığı için alındı. Teröre karışmayan 2-3 belediye başkanı var, onları almadık mesela, müdahale etmedik. Onları dışladılar zaten. HDP, zillet ittifakı içerisindeki bütün partilere 299 aday, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi vermiş" ifadelerini kullandı.

"Birileri 'Türkiye'de beka problemi yok' diyor"

İçişleri Bakanı Soylu, "Birileri 'Türkiye'de beka problemi yok' diyor. 15 Temmuz'dan bir gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu ? 6-7 Ekim olaylarından üç gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu?" dedi.

"Kayyum memnuniyeti 94 yerde yüzde 65'in üzerinde"

Kayyum memnuniyetinin 94 yerde yüzde 65'in üzerinde olduğunu belirten Soylu, "Normal belediyelerde bu kadar büyük memnuniyet yoktur." şeklide konuştu.

"Görevden alma bir tedbirdir"

İçişleri Bakanı Soylu, "Görevden alma bir tedbirdir, iş işten geçmeden müdahale etmek demektir. O İçişleri Bakanlığının hakkıdır. Devlet, yasalar, kanunlar İçişleri Bakanlığına böyle bir hak vermiş, bizatihi bakanın kendisine böyle bir hak vermiştir." diye konuştu.

"İçeri atılan adamın herhalde belediyeyi yönetecek hali yok"

Terörle iltisaklı belediye başkanlarına değine Soylu, şunları kaydetti:

"Bir terör örgütüne yardım ve yataklık yaptı dedikten sonra zaten hukuken görevden alınacaktır ve gereği de yerine getirilecektir. İçeri atılan adamın herhalde belediyeyi yönetecek hali yok."

Soylu, "Dağa götürülenler kimin çocukları? Tüm bu günahların tamamını CHP ve zillet ittifakı kendi üzerine alıyor, taşıyıcı annelik yapıyor." ifadesini kullandı.

"Bu, PKK'ya bir tünel açmak demek"

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle konuştu:

"(HDP) Beraber icraya gelmek istiyorlar. Dün Cizre Belediyesinde, Sur Belediyesinde, bugün Erciş Belediyesinde yaşadığımızı İzmir'den Buca'ya kadar kim ne kazanacaksa, İstanbul'dan, hangi belediye kazanacaksa, Ankara'ya kadar bütün belediyelerde artık PKK'nın bir temsilcisi, Kandil'den haber götüreni ve irade ortaya koyanı olacak. Bu, PKK'ya bir tünel açmak demektir. O zaman biz bu terörle mücadeleyi niçin yapıyoruz? Bu soruyu kendimize sorarız."

"Doğu ve Güneydoğu'daki asayiş olaylarımız önemli oranda azaldı"

Bakan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'ya öyle bir el uzatıldı ki kayyum vesilesiyle, hem terörün şah damarı kesildi hem de oranın imar ve inşaası önemli ölçüde gerçekleştirildi. Doğu ve Güneydoğu'daki asayiş olaylarımız önemli oranda azaldı." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, İran'la birlikte PKK'ya yönelik operasyon yapacaklarını söyledi.

Kaynak: AA